Ramazan pidesi siparişi alan fırına sopalı bıçaklı saldırı kamerada

Olay, İstanbul Üsküdar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre korona virüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağından dolayı gıda ihtiyaçlarını siparişle karşılanıyor. Fırıncının 65 yaş üstü bir vatandaşın pide siparişini almasından dolayı dernek başkanı olduğu iddia edilen bir şahıs ile arasında “orası senin bölgen değil, sipariş götüremezsin” diye tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sonrası tehditler savuran dernek başkanı 15 dakika sonra fırına bir grup şehir magandası ile sopalı bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 3 kişi yaralandı. Saldırıyı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sopalı bıçaklı saldırı bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yaklaşık 10 dakika sonra da 10 kişilik bir grubun, ellerinde sopalar ve bıçaklarla kendilerine saldırdığını anlatan Mehmet Çepni, “Resmiyette Fırıncı Derneği diye gözüküp alt tarafında her türlü suça bulaşmış insanlarla dolu olan bir şey bu, dün 65 yaş üstü amcamız pide ve su siparişi verdi. Ona gittik. Orada bir başka şirket yetkilisi olduğunu söyleyen şahıs fırınımıza geldi. “ O bölgeye gidemezsiniz. O bölge bizim” diye söyledi. Bizi tehdit etti. Bizde iyilikle güzellikle yola koymaya çalıştık. Tehditler yine devam etti. Aradan 10 dakika geçtikten sonra 10 tane sopalı bıçaklı adam fırını bastılar. Beni, oğlumu, kardeşimi, kafamıza vurarak öldüresiye dövdüler. Benim kafamda 8 tane dikiş var, oğlumun kafasında 12 tane, biraderin kafasında ise 8 tane dikiş var. Hastanelik olduk. Polis ekipleri geldi olaya el attılar. Buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Bu dernek adı altında geçinip terör estiren vatandaşın işine engel olmaya çalışan zihniyetin yok olmasını istiyorum” diye konuştu.

Öte yandan cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde 10 kişilik grubun fırına ellerinde bıçaklarla sopalarla saldırdığı ve mahallelinin bağırış çağırış seslerinin duyulduğu gözüküyor.

Aykut Zor - Halit Arslan