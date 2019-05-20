İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ramazan zurnacısına Müslüm Gürses isteği

Ramazan zurnacısına Müslüm Gürses isteği
Ramazan zurnacısına Müslüm Gürses isteği

Sivas’ta gençler Ramazan davulcusu ve zurnacısından Müslüm Gürses’in ‘Hangimiz sevmedik’ isimli parçasını çalmalarını istedi, geri çevrilmeyen bu istek ortaya ilginç görüntüler çıkarttı.

Ramazan zurnacısına Müslüm Gürses isteği - Tıkla İzle

Sivas'ta bir çok ilden farklı olarak Ramazan ayında sahur vakti davulcularla birlikte zurnacılar da sokak aralarında gezerek Sivaslıları sahur için uyandırıyor. Davul ile zurna birleşince istekler de beraberinde geliyor. Sivas'ta geçtiğimiz yıllarda Ramazan davulcu ve zurnacılarından genelde Sivas türkülerini çalmalarını isterken, bu yıl gelen istek ve istenen parça türleri de arttı.

Sivas'ın Yahyabey Mahallesinde gençler sahur vakti zurna çalan Rahmi Uyanık ve davulcu arkadaşlarından Müslüm Gürses'in ‘Hangimiz sevmedik' isimli parçasını çalmalarını istedi. Gençlerin bu talebi geri çevrilmedi. Ramazan davul ve zurnacıları mahallede adeta mini bir Gürses konseri verdi. Ortaya çıkan ilginç görüntüler sosyal medyada da dikkat çekti.

İstekler arttı

Yaklaşık 15 yıldır zurna çaldığını belirten Rahman Uyanık, bir çok ilde ramazanda sadece davul çalınır. Sivas'ta ise davul ve zurna birlikte çalınıyor. Böyle olunca uyanan hemşehrilerimizden istekler de geliyor. Geçtiğimiz yıllarda genelde Sivas türküleri istenirdi. Bu yıl genç bir arkadaşımız Müslüm Gürses'ten bir parça istedi. Onu kırmadık. Ancak bunu sosyal medyada paylaşmış. Bu paylaşımdan sonra istekler arttı. Biz de istekleri geri çevirmemeye çalışıyoruz” dedi.  

Veysel Korkmaz

 


 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

İzmir Köfte Tarifi

İzmir Köfte Tarifi haberimizde... Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.