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Ramazan'da askıda ekmek uygulaması

Ramazan'da askıda ekmek uygulaması
Ramazan'da askıda ekmek uygulaması

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, Ramazan ayı dolayısıyla askıda ekmek uygulaması başlatıldı.

Merkez Cami sokağında 35 yıldır fırıncılık yapan Selman Uysal, Ramazan ayında askıda ekmek kampanyası başlattı. Maddi durumu iyi olan müşterilerin verdiği parayla ekmekleri poşete koyup kapının önüne bıraktıklarını belirten Uysal, ihtiyaç sahiplerinin de bu vesile ile ekmekleri aldığını söyledi. Uysal, "Kurtalan'da ilk kez böyle bir uygulama başlattık, bunu gelenekselleştireceğiz. Parayı veren vatandaşımız ekmeğin kime gittiğini, alan da kimin hayır yaptığını bilmiyor" dedi. 

Uysal, günlük 100 civarında ekmeğin askıya bırakıldığını sözlerine ekledi.  

Fikret Toktanış

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