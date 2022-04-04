Ramazanda balığa ilgi az olunca fiyatlar geriledi

Balıkçılar, Ramazan'da vatandaşların balığa karşı ilgisinin Ramazan öncesine göre az olduğunu belirtirken, fiyatların düşük olmasına rağmen balığın pek rağbet görmediğini kaydettiler.

Balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın, vatandaşın Ramazan'da balığa pek ilgi göstermediğini ifade ederek, “İstavrit birkaç günden beri bol geliyor, kilosu 20 TL. Ramazan olduğu için vatandaş balığı pek rağbet göstermiyor. Balıklar ucuz sayılır. Yerli uskumru 30 TL, mezgit 50 TL, hamsi 50 TL, somon 40-50 TL. Fiyatlar şu an ucuz, sezonun en ucuz dönemi diyebiliriz. Ramazan başladığından beri en ucuz fiyatlar diyebiliriz. İstavrit daha önce 40 TL'ye kadar çıkmıştı şimdi 20 TL. Vatandaş şu an balığa pek rağbet etmiyor. Balık var vatandaş yok. Hamsi 50 TL, levrek 85-90 TL, çupra 90 TL, somon 40-50 TL. Fiyatlar normal Ramazan bereketi. Ramazan dolayısıyla balığa pek rağbet yok” dedi.

Balıkçı esnaflarından Turgay Memiş, sezon sonuna doğru yaklaştıklarını belirterek “İstavrit son zamanlar bol gelmeye başladı, dolayısıyla fiyatlar 20 -25 TL'ye geriledi. Kültür balıkları 40-50 TL civarında satılıyor. Ramazan ayındayız, balık sezonu da bitmek üzere. Sezon bitti mi kıyı balıkçıların getireceği balıkları satacağız mezgit istavrit gelecek. İstavrit geçtiğimiz günlerde 45-50 TL'ye kadar çıkmıştı şu an fiyatlar normal 20-25 TL arasında. İnşallah 10-15 gün daha böyle sürer. Sezon bizim açımızdan ne iyi ne de kötü geçti. Çupra, levrek 90-100 TL, mezgit 50 TL” diye konuştu.

Ramazan ayında genelde durgun geçtiğini belirten balıkçı esnaflarından Serdar Korkmaz ise “Bu aralar istavrit ucuz. Ramazanın ilk günleri işler durgun gider daha sonra açılacak. Şu an ucuz olarak istavrit balığı var. Bu sezon istavrit bol oldu vatandaş bol bol yedi. Dolayısıyla bol geldiği içinde fiyatı düştü. Diğer çeşit yerli balıklarımız bu aralar pek yok. Yerli balık çeşitlerinde bayağı bir azalma var. Bu sıralar barbun yeşil izmarit zamanı ama pek yok mezgit te yok denecek kadar az. Levrek 100-120 TL arasında değişiyor. Çupra 90-100 TL, somon iriliğine göre 25-50 TL arasında değişiyor. İstavritin kilosu 20-25 TL. İstavrit az olduğu zamanlar kilosu 40-50 TL'ye kadar yükselmişti” şeklinde konuştu.

Bekir Koca

