Ramazan'da gönüller bir oluyor

CarrefourSA, Ramazan ayı boyunca CarrefourSA Kart'la 4 farklı günde yapılacak 125'er TL'lik alışverişlerde 100 TL puan kazandırırken Lezzet Arası restoranlarda sunduğu tadı ve fiyatı en uygun iftar mönüleri ile birlik ve beraberliği pekiştiriyor. Tüm marketleri ve reyonlarıyla birlik, beraberlik, bolluk ve bereket ayı Ramazan'a hazır.

CarrefourSA Kart, Ramazan'da kazandırıyor

CarrefourSA, “CarrefourSA Kazandırmaya Niyetli” sloganı ile 1- 30 Mayıs tarihleri arasında tüm CarrefourSA marketlerinden CarrefourSA Kart'la 4 farklı günde yapılacak 125'er TL'lik alışverişlerde, 100 TL puan kazandırıyor. Kampanyadan faydalanmak isteyen müşterilerin ilk alışverişlerinden önce “KAZAN” yazıp 4604'e SMS atmaları yeterli oluyor.

CarrefourSA, Mayıs ayı sonuna kadar belli tarihlerde farklı ürün gruplarında yüzde 50'ye varan indirimler sunuyor. CarrefourSA, Ramazan ayı boyunca organik hurmadan, beş farklı çeşit ramazan pidesine, yüzde 100 yerli besi kırmızı et seçeneklerinden, zengin şarküteri ürünlerine, organik bakliyatlardan süt ve süt ürünlerine, şerbetli ve sütlü tatlılardan en taze sebze ve meyve seçeneklerine kadar kaliteli ve uygun fiyatlı birçok çeşit iftariyelik ve sahura özel ürünler ile Ramazan'da alışverişin adresi olmaya devam ediyor.



Lezzet Arası'ndan tadı ve fiyatı uygun iftar mönüleri

CarrefourSA'nın Lezzet Arası restoranları, Ramazan'da birlik ve beraberliğin pekiştiği iftar sofralarıyla öne çıkıyor. Lezzet Arası'nda Köfte veya Tavuk menü 29,90 TL'den, Hünkâr menü de 39,90 TL'den müşterilere sunuluyor. Her üç mönüde ezogelin çorba, iftar tabağı, şekerpare veya güllaç ile içecek olarak kola veya ayran veriliyor.

Ramazan kolileri, CarrefourSA'larda

CarrefourSA'nın her bütçeye özel hazırladığı Klasik, Süper, Mega ve Lüks Ramazan kolileri, marketlerdeki yerini aldı. CarrefourSA, ‘Ramazan Bereketi' kapsamında Klasik Ramazan Kolisi'ni 71,65 TL yerine 37,90 TL'ye, Süper Ramazan Kolisi'ni 110,75 TL yerine 64,90 TL'ye, Mega Ramazan Kolisi'ni 130,30 TL yerine 82,90 TL'ye, Lüks Ramazan Kolisi'ni ise 214,25 TL yerine 119,90 TL'ye satışa sunuyor. Süper, Mega ve Lüks Ramazan kolilerini Axess ile satın alanlara ekstra yüzde 10 indirim veriliyor. Bununla birlikte CarrefourSA Alışveriş Çeki, Kurumsal Hediye kartı ve Elektronik kart ile çalışanlarına Ramazan hediyesi vermek isteyenlere de farklı seçenekler sunuluyor.