Ramazan'da işçilere gece mesai düzenlemesi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde oruçlu halde gündüz çalışmakta zorlanan işçilere mesai düzenlemesi yapıldı. İşçiler, iftarlarını açtıktan sonra işbaşı yapıyor. İftardan sonra sahur vaktine kadar çalışan işçilerden Hüseyin Turgut, ibadetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için gece çalıştıklarını söyledi. Turgut, “Allah'ın bize farz kıldığı oruç ibadetini daha güzel yerine getirmek için çalışma saatlerimize Ramazan ayarı verdik. Öğleden sonra 14.00'dan iftara bir saat kala çalışıyoruz. İftarımızı açtıktan sonra tekrardan işimize devam edip sahura kadar çalışıyoruz. Gece çalışarak hem ibadetimizi eksiksiz yapıyoruz hem de dünyevi işlerimizi aksatmıyoruz.” dedi.

Ayaz Aliağaoğlu

