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Ramazanda KidZania'dan çocuklara özel program

Ramazanda KidZania'dan çocuklara özel program
Ramazanda KidZania'dan çocuklara özel program

Çocuklara özlenen Ramazan adetlerini sunan KidZania, özel bir program hazırladı. Çocukların 100’den fazla mesleği deneyimlediği KidZania’da; Ramazan ayı boyunca Hacivat ile Karagöz oyunları, folklor dansları ve davul gösterileri ile birbirinden eğlenceli atölye çalışmaları gerçekleşecek.

Çocukların 65 aktivite alanında 100'den fazla mesleği deneyimlediği ve bu yıl 5'inci yaşını kutlayan KidZania, Ramazan ayı dolasıyla minik misafirlerine eski nostaljik günlerden kalma bir Ramazan eğlencesi sunuyor. Ramazan etkinlikleri hakkında yapılan bilgilendirmede; KidZania'da Ramazan ayına özel olarak gölge oyunlarının en popüler iki karakteri Hacivat ve Karagöz, çocuklar için sahnede olacak. Folklor ekibinin renkli gösterileri ve davul şovları keyfili anlar yaşatacak. Çocuklar ayrıca sanat atölyesinde birbirinden eğlenceli aktivitelere katılıp şefler akademisinde Ramazan'ın favori lezzeti olan pide yapıp afiyetle yiyecek. Sokak oyunları da tüm Ramazan boyunca KidZania Meydanı'nda oynanacak. 

Ramazan ayı boyunca ebeveynler 10 aktiviteye çocukları ile birlikte katılabileceği belirtilirken, 7 yaşından büyük çocuklar görevlilere emanet edilebiliyor.  

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