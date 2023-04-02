Ramazanda kilo almak istemeyenlere “sahura kalkın” önerisi

Oruç tutmak, günün bazı bölümlerinde besinlerden uzak durmak anlamına geldiği için pek çok insan, Ramazan ayının sonunda kilo vermiş olmayı bekler. Ancak Ramazan ayında kilo almak aslında sanıldığından çok daha sık karşılaşılan bir durum. Nedenini ise, “Beslenme düzeninin bozulması, sahurun atlanarak tek öğün beslenilmesi ve hamur işi ile yağlı yemeklerin tüketiminde görülen artış” olarak aktaran Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Gültaç Dayı Çamır, Ramazan ayı boyunca kilo almayı önlemenin yolunun sahura kalkmak ve iftardan sonra yürüyüş yapmaktan geçtiğini söyledi.

Sahura kalkmamak sağlıksız bir durum

Ramazan ayında öğün düzeninin bozulması ile vücutta yağ depolanması yaşandığını söyleyen Diyetisyen Gültaç Dayı Çamır, hamur tatlıları ve yağlı yemeklerin tüketiminin de bu dönemde oldukça arttığına vurgu yaptı. Sahuru atlayan kişilerin tüm gün yaşanılan açlık durumunu sadece bir öğüne sığdırmaya çalıştığını da ekleyen Gültaç Dayı Çamır, sahura kalkmadan oruç tutan kişilerde gün içerisinde hazım sorunu, metabolizmada yavaşlama ve bütün yenilen besinlerin vücutta yağ olarak depolanması gibi sağlık sorunlarının görüldüğünü belirtti.

Sahurda sindirimi kolaylaştıran proteinli besinler tercih edilmeli

Ramazan ayının sağlıklı geçirilmesi için önerilerde bulunan Diyetisyen Gültaç Dayı Çamır, oruç tutan kişiler kilo almak istemiyorsa mutlaka sahura kalkması gerektiğini belirterek “Ramazanda sahur kahvaltının yerine geçecektir. Unutmayın kahvaltı günün en önemli öğünüdür ve sahur da ramazanın en önemli öğünüdür. Sahurda hazmı ve sindirimi kolay, yüksek enerji içeren, proteinli besinler tercih edilmelidir. Çorba, kahvaltılık gibi besinlerin tercih edilmesi daha doğrudur” ifadesini kullandı.

İftar ve sonrasında en az bir buçuk litre su tüketin

Sahurda en az bir litre, iftar ve sonrasında ise bir buçuk veya iki litre su içilmesi gerektiğini söyleyen Diyetisyen Gültaç Dayı Çamır, şu aralar artan sıcakları da göz önünde bulundurarak su tüketiminin daha da fazla artırılabileceğini belirtti. Gültaç Dayı Çamır, “İftarda uzun süreli açlıktan sonra hızlı ve çok yemek yenilmemelidir. Başlangıç için kahvaltılıklar ve hurma yerinde bir karar olacaktır. Daha sonrasında 1 kase çorba ile devam edebilirsiniz. Çorbadan sonra 30 dakikalık bir ara hem midenizi dinlendirecek hem de kan şekerinizin çok hızlı yükselmesini engelleyip kilo almanıza engel olacaktır. Sonrasında ise hafif yemek tercihleriyle devam etmelisiniz. Izgara et veya tavuk, kıymalı veya etli sebze yemekleri, hatta fırında veya buğulama balık alternatifleri tercihleriniz arasında olmalı” dedi.

Ramazan pidesine dikkat

Ramazan ayı boyunca oruç tutan kişilerin ramazan pidesine dikkat etmesi gerektiğini de söyleyen Gültaç Dayı Çamır, iştah açıcı ramazan pidesinin çok fazla tüketilmesi durumunda kilo aldırabildiğini belirtti. Tam buğday ekmeklerinin belli bir süre sonra içerisindeki posa nedeniyle daha çabuk tokluk hissedilmesine neden olduğunu vurgulayan Çamır, pide için bu durumun geçerli olmadığını belirtti. Çamır “Ramazanda kilo almak istemiyorsanız yediğiniz pide miktarını azaltabilir ya da pideyle vedalaşıp tam buğday ekmeğiyle devam edebilirsiniz. Şerbetli ve hamurlu tatlılar da bir anda fazla kalori aldırarak kilo almanıza neden olur. Bu tarz tatlıların yerine küçük bir parça güllaç veya bir porsiyon sütlü tatlı yiyebilirsiniz. Ancak düşük kalorili tatlılarda olsa tatlı tüketimini de sınırlandırın. Özellikle her gün tatlı yemekten kaçının” dedi.

İftardan sonra yürüyüş yapın

Ramazan ayında vücudun sürekli açlık sonucunda kendini daha yavaş çalışmaya koşullandırdığını söyleyen Çamır, metabolizma hızının yavaşlayarak ve minimum enerji harcamasıyla vücudun günü tamamlamak istediğini belirtti. Bu durumda alınan enerjinin harcanan enerjiden daha fazla olması durumunda kişilerin kilo almaya başlayacağını söyleyen Çamır, iftardan bir veya bir buçuk saat sonra otuz dakika veya bir saatlik yürüyüş ile enerji harcamasını artırarak metabolizmaya biraz daha hız kazandırılması gerektiğini belirtti.

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