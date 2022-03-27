Ramazanda sağlıklı beslenme için uyarı: 'Sahurda doğru tercihler yapılmalı'

11 ayın sultanı ramazan ayına sayılı günler kalırken, Kızılay Kartal Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nurdan Çeliktaş vatandaşları ramazan ayı boyunca doğru beslenme konusunda uyararak önerilerde bulundu. Ramazan ayında beslenme alışkanlıklarının değiştiğini, iftar yemeklerine daha çok özen gösterildiğini kaydeden Çeliktaş, uzun saatler aç kalındıktan sonra kalorili besinlerin tüketilmesinin sağlıksız beslenmeye ve kilo almaya neden olabileceğini belirtti.

“Ağır ve yağlı yiyeceklerden uzak durulmalı”

Beslenme ve Diyet Uzmanı Çeliktaş, oruç tutarken dikkat edilmesi gerekenleri de şöyle sıraladı:

“Ramazan döneminde başımız dönmeden, el ayak kesilmeden, başımız ağrımadan bazı şeylere dikkat ederek rahat bir şekilde oruç tutabiliriz. Öncelikle yeterli ve dengeli beslenme sürdürülmelidir. Ağır ve yağlı yiyecekler, kızartma, salam, sosis, sucuk gibi besinlerden uzak durulmalıdır. Bunlar hazımsızlık, mide yanması, tansiyon yükselmesi ya da düşmesi gibi rahatsızlıkları tetikler” diye konuştu.

Sahurda nasıl beslenilmeli?

Oruç tutanların sahura kalkmasını ve sahurda kahvaltı yapmalarını tavsiye ettiklerini belirten Çeliktaş, “Sahur yemeğinde süt, yoğurt, peynir gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı ya da çorba, sebze ve zeytinyağlı gibi hafif yemeklerden oluşan bir öğün tercih edilmeli. Gün içerisinde aşırı acıkma problemi olanların ise midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktiren kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi yemekleri uygun şekilde tüketmesini ve aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekler ile unlu gıdalardan uzak durmasını tavsiye ediyoruz. Ayrıca 2-2,5 litre arasında su tüketilmelidir. Tek seferde yüksek miktarda değil iftar-sahur arasında dağıtılarak içilmelidir” dedi.

İftarda nasıl beslenilmeli?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Çeliktaş, "Uzun süren açlık sonrası kan şekerinin düşmesi sonucu dengesiz beslenilmektedir. Bunun önüne geçebilmek için oruç 2 bardak ılık su, 1-2 adet hurma ile açılmalıdır" uyarısında bulundu.

Çeliktaş, “İftarda 1 bardaksu ve 2 adet hurma ile oruç açıldıktan sonra çorba ve salata tercih edilirse iyi olur. Uzun bir açlık geçirildiği için hızlı bir başlangıç yapmamak gerekir. 15 dakika ara verildikten sonra ana yemek olarak etli bir sebze yemeği veya tavuk, et, balık gibi protein kaynağı yiyecekler, tam tahıllı ekmek veya porsiyonlara dikkat ederek bulgur pilavı, posa açısından zengin kuru baklagiller yardımcı yemek olarak tercih edilebilir. İftar sofralarında yoğurda da yer verilip ayran, cacık olarak tüketilebilir. Ayrıca komposto kullanılabilir. İftardan 1-2 saat sonra ara öğün olarak meyve, yoğurt tüketilmesini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

“Çok hızlı yemeyin”

“Gün boyunca uzun süren açlık neticesinde kan şekeri çok düşük olduğu ve beyne giden açlık sinyalleri fazlalaştığı için kısa sürede çok miktarda besin tüketme isteği doğmaktadır. Bu yüzden çok hızlı yeme ve çok miktarda besin tüketimi olabilmektedir” diyen Çeliktaş, “Yavaş yeme ve iyi çiğnemeye dikkat edilmelidir. Çünkü hızlı ve çok miktarda yemek kan basıncını olumsuz yönde etkileyebileceği gibi kan şekerinin hızlı yükselmesine sebep olabilir” ifadelerini kullandı.

Halit Arslan

