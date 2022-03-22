Ramazan'ın gözdesi hurmalar, tezgahlardaki yerini aldı

On bir ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala sofraların vazgeçilmezi olan hurma, tezgahları süslemeye başladı. İftar ve sahur sofralarının olmazsa olmazı hurmanın fiyatları türüne göre değişiyor. Fiyatı 25 TL ile 300 TL arasında değişen hurmalar, vatandaşın talebini bekliyor. Geçtiğimiz yıla göre hurma fiyatlarında yüzde 35 zam olduğunu ifade eden Eminönü esnafı, vatandaşın ortalama yarım kilo aldığını söyledi.

“Ramazan hazırlıklarını yaptık müşterilerimizi bekliyoruz”

Ramazan ile tüm hazırlıkları yaptıklarını ifade eden Eminönü esnafı Mahmut Yıldız, “Hurma ve kompostoluk çeşitlerinin tamamı hazır. Ramazana tamamen hazırız müşterilerimizi bekliyoruz. İnşallah Ramazan ile birlikte satışlarımız artar. Eskiden hurma her yerde olmuyordu şimdi her yerde var buna nazaran talep var. Hurma fiyatları 200 TL ile 300 TL arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde de indirim yapıp fiyatları geri çekeceğiz” şeklinde konuştu.

“Hurma fiyatlarına yüzde 35 zam geldi”

Ramazanın gelmesiyle hurmaları tezgahlara dizdiklerini belirten Eminönü esnafı Mustafa İğde, “Müşterilerimizi bekliyoruz artık. İran hurması var paket 25 TL, Kudüs hurması 100 TL, Medine 85 TL, Kudüs hurmasının büyük olanları ise 160 TL'den satıyoruz. Talep şu anda az var fakat bir iki güne yoğunluk başlar. Ramazana iki gün kala kuyruk oluşur sonrasında ise ramazanın ilk 10 gününe kadar devam eder satışlar. Geçtiğimiz sene Kudüs hurmasını 65 TL'ye satıyorduk bu sene 100 TL'ye satıyoruz. Yüzde 35 zam geldi diyebiliriz. Vatandaş en fazla yarım kilo alabiliyor” ifadelerini kullandı.

Ramazan için hurma aldığını belirten bir vatandaş “Bağcılar'dan geldik hurma almak için. Fiyatları araştırmadık 50 TL'lik hurma aldık. Eminönü'ne gezmeye geldik gelmişken hurma alalım dedik” dedi.

Uğur Çetin - Furkan Serttaş