Ramazan'ın son cuma namazı kılındı

İmam–ı Birgivi Camii'ne akın eden Balıkesirli vatandaşlar cumanın feyzine nail olabilmek için namaz kılıp okunan dualara eşlik etti. Ramazan ayının son cuma olması dolayısıyla erkek, kadın, genç, yaşlı binlerce kişi, İmam–ı Birgivi Camii'ne akın etti. Balıkesir'de bu manevi günün vesilesiyle camilere akın eden Müslümanlar, cuma vakti ibadet ve dualarla geçirdi. Başta tarihi İmam–ı Birgivi Camii olmak üzere il genelindeki ibadethaneleri tıklım tıklım dolduran vatandaşlar, cuma namazının feyzine nail olabilmek amacıyla namaz kılıp okunan dualara eşlik etti. İmam–ı Birgivi Camii'nde son cumayı karşılamak isteyen bazı vatandaşlar, tarihi cami atmosferinde okunan dualara eşlik etti ve namaz kıldı.

Emre Binakuran - Ömer Kantarlıoğlu - Bahadır Demirçeviren

