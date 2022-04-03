Ramazanın vazgeçilmezi kadayıf tezgahları süslüyor

Ramazanın vazgeçilmez tatlısı kadayıf; çeşitleriyle birlikte tezgahtaki yerini aldı. Sıcak sıcak dökülen şerbetleri ile sade ve 4 çeşidiyle vatandaşların iftar sofralarını süsleyen kadayıf, tatlı tezgahlarında 55 TL'den satışa sunuluyor.

Ramazan ayına girilmesiyle kadayıflara olan ilginin arttığını ve iftara yakın zamanlarda 50 kişiye yakın sıranın oluştuğunu söyleyen Tatlıcı Osman Büyükberber, “Kadayıflarımızın fiyatlarında geçen seneye oranla unda, şekerde ve tepside gerçekleşen yükselişten dolayı artış yaşandı. Bu sene kadayıfın fiyatında yüzde 80 oranında bir artış var. Kadayıfa ilgi oluyor, satıyoruz. Ramazan'da tatlı isteniyor. Normal zamandaki satışın kat ve kat fazlası artıyor. Ramazan ayında kadayıfa ilgi oluyor. Hatta her sene iftara yakın dükkanın önünde 20,30 ve 50 kişilik kuyruklar oluşuyor" dedi.

Kadayıfta dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgiler veren Büyükberber, "En önemli özellik içerisinin şeker olmasıdır. Yani bu şurup değil de şeker olursa insan sağlığı ve lezzeti açısından daha güzel oluyor. Şurupla yapılanlar 4-5 gün dayanabiliyor ve şekerleme olmuyor. Bizim yaptıklarımızın içeriği hep şeker olduğu için günlük tüketilmesi lazım. Yoksa şekerleme oluyor. Şeker kullanılmasına dikkat edilmeli. Onun haricinde tepsinin altının yağlandığı bir yağ var. O yağın kaliteli olması gerekiyor. Bizim kullandığımız plastik tepsilerin hepsi Sağlık Bakanlığı'ndan izinli tepsiler. Yani genel olarak bunların hepsine dikkat edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kadayıfın çeşitleri ve fiyatları hakkında bilgiler veren Büyükberber, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kadayıflarımızın hepsinin içi boş ama müşterilerimizin isteğine göre üzerlerine ceviz, fıstık, tahin ve kaymak koyabiliyoruz. Sadeyi de sayarsak 5 çeşit kadayıfımız var. Sade kadayıfımız 55 TL, cevizli ve tahinli kadayıflarımız 65 TL, fıstıklı kadayıfımız 75 TL. Kaymaklı kadayıfımızın da yanında 15 gram kadar kaymak veriyoruz. Onun fiyatı da 75 TL. İnşallah keyifli ve yiyeceklerimizi ağız tadıyla yiyeceğimiz bir Ramazan ayı olur. Herkese hayırlı ve uğurlu olsun diyorum.”



Mükremin Kaya

