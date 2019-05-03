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Ramil Guliyev'den altın madalya

Ramil Guliyev'den altın madalya
Ramil Guliyev'den altın madalya

Milli sporcu Ramil Guliyev, Katar’da düzenlenen Daimond League'de 200 metrede 19.99 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Guliyev, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazandı.

Avrupa ve Dünya Şampiyonu milli sporcu Ramil Guliyev, Katar'da düzenlenen Daimond League yarışmasında 200 metrede 19.99'luk derecesi ile altın madalya kazandı. Guliyev, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.  

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN RAMİL GULİYEV'E TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Katar'da düzenlenen Daimond League yarışmasında 200 metrede 19.99'luk derecesi ile birinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan Ramil Guliyev'i tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Katar'ın başkenti Doha'da yapılan Daimond League yarışmasında 200 metrede 19.99'luk derecesi ile birinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Ramil Guliyev'i kutluyorum. Guliyev'in spor hayatında elde ettiği başarılara Olimpiyatlarda yenisini ekleyeceğine inanıyorum. Ramil Guliyev'in başarısında emeği geçenleri kutluyor, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kendisine başarılar diliyorum.”  

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