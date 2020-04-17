Rampa aşağıya kayan aracı ile birlikte 80 metre sürüklendi

Edinilen bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan Çıraklık Eğitim Merkezi önünde 26 yaşındaki Ahmet Bedirhan Partal, 34 NU 4933 plakalı hafif ticari aracını el frenini çekmeden park etti.

Partal, araçtan indikten sonra hareket eden aracının peşinden koştu. Rampadan hızla inen araç bir evin bahçesinin çitini aşarak yaklaşık 80 metre gittikten sonra taşa çarparak durdu. Aracını durdurmak için arkasından tutunarak sürüklenen Partal ise yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan araç sahibi ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ersin Turan