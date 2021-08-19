Randers Galatasaray Maç Anlatımı

RANDERS 0-1 GALATASARAY
Maçtan Dakikalar
1'Maç başladı
8' Galatasaray gole çok yaklaştı! Çalımlarla ceza sahasına giren Emre Kılınç'ın şutunda top kaleciden geri döndü. Dönen topun gelişine Kerem vurdu, kaleci yine gole izin vermedi.
17' Emre'nin pasıyla ceza sahası dışında Mohamed topla buluştu. Mohamed'in şutunda top yandan dışarı çıktı. Ancak öncesinde yan hakem ofsayt bayrağını havaya kaldırdı.
14' Kalemizde büyük tehlike! Muslera aut atışında topu ceza sahası çizgisinin hemen dışındaki Egho'ya nişanladı. Topu kapan Egho'nun vuruşunda Muslara topu ayaklarıyla kornere çeldi.
21' Savunmanın arkasına sarkan Mostafa Mohamed, Kerem'in pasında ceza sahasında topla buluştu. Mohamed düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak ofsayt nedeniyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı
26' GOOOL! Mohamed'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Kerem şık hareketlerle ceza yayına geldi. Ceza yayının üstünden Kerem'in vuruşunda savunmaya çarpan top ağlarla buluştu.Gol - Kerem Aktürkoglu
32' Galatasaray ikinci gole çok yaklaştı! Galatasaray ceza sahası çizgisinin hemen önünden serbest vuruş kazandı. Alparslan'ın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
34' Aanholt sol kanattan topu yerden içeri ortaladı. Savunma topu kornere gönderdi.
45'İlk yarı sona erdi.
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Randers Stadı'nda İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşmaya takımlar şu 11'le çıktı.:
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Alparslan, Van Aanholt, Taylan, Emre Akbaba, Berkan, Kerem, Emre Kılınç, Muhammed
Randers: Carlgren, Kallesoe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Klysner, Johnsen, Lauenborg, Tibbling, Hammershoj-Mistrati, Egho.