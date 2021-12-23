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Rap şarkıcısı klip çekimine giderken ölümden döndü

Rap şarkıcısı klip çekimine giderken ölümden döndü
Rap şarkıcısı klip çekimine giderken ölümden döndü

Kocaeli’nin İzmit İlçesinde buzlanan yolda kontrolden çıkan otomobil içerisinde bulunan rap şarkıcısı Sedomen ölümden döndü.

Kaza, sabah saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi eski İstanbul Yolu üzerinde meydana geldi. 34 EN 4591 plakalı otomobil ile İstanbul'dan Kandıra'ya klip çekimine giden Sedomen isimli rap şarkıcısının şoförü ve menajeri Abdullah Sonul buzlanan yolda aracın kontrolünü kaybederek yoldan çıktı. Yaklaşık 15 metre sürüklenen araçta rap şarkıcısı Sedomen ile birlikte 3 kişi daha hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından durumları iyi olan yaralılar kendi imkanları ile tedavi olacaklarını söyleyerek kaza yerinden ayrıldı.

Araç kullanılmaz hale gelirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Ömer Faruk Kıyak
 

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