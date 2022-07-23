Rasim Özdenören hayatını kaybetti!

Rasim Özdenören kimdir?

Rasim Özdenören, 20 Mayıs 1940'ta Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Şair Alaaddin Özdenören ile ikiz kardeştir. Küçük yaşlardan itibaren okumaya ve yazmaya çok meraklıydı.

Çocukluk döneminde farkı şehirlerde ikamet etti. Rasim Özdenören, ilk ve orta öğrenime bir dönem Kahramanmaraş'ta, bir dönem Malatya'da, bir dönem ise Tunceli'de devam etti. Lise mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nü başarı ile tamamladı. Daha sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni başladı. 1967'de buradan da mezun oldu.

1970'te mesleki hayatına katkıda bulunmak ve yüksek lisans yapmak amacı ile Amerika'ya gitti. Yaklaşık 2 sene boyunca burada kaldı. Daha sonra yeniden Türkiye'ye dönüş yapan Rasim Özdenören, 1971'de Devlet Planlama Teşkilatında uzman olarak göreve başladı.

1975'te Kültür Bakanlığı'nda Bakan Müşaviri olan Rasim Özdenören, 3 sene boyunca da aynı kurumda müfettişlik görevine devam etti. Daha sonra yazar olabilmek maksadı ile görevinden ayrıldı.

1980'de Kültür Bakanlığı'ndaki görevine geri dönen Rasim Özdenören, 1981'de Yayın Temsil Dairesi Başkanı oldu. Alanında sürekli bir yükselme kaydeden Özdenören, 1984'te Genel Sekreter Yardımcısı, 1988'de ise Genel Sekreter olarak çalışmalar yürüttü. 2004'te ise emekliye ayrıldı. Özdenören'in yazdığı hikayeler birçok filme uyarlanırken, film yarışmalarında jüri özel ödülünün de sahibi oldu. Rasim Özdenören başarılarından ötürü çok sayıda ödüle layık görüldü.

Özdenören, enfeksiyon nedeniyle bir aydır Ankara Cebeci'de Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde müşahede altında tutuluyordu. '7 Güzel Adam'ın son temsilcisi olan Özdenören, geçtiğimiz yıl korona virüse yakalanmış, iki ay süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdenören'in vefatı dolayısıyla yaptığı açıklamada ''Edebiyatımızın büyük ustalarından, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, “Gül Yetiştiren Adam” Rasim Özdenören'in vefatını teessürle öğrendim. Sayın Özdenören'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm edebiyat camiasına başsağlığı diliyorum'' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaptığı paylaşımda "Ankara Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi görmekte olan yazar, öykücü ve düşünür Rasim Özdenören aramızdan ayrıldı. Ağabeyimizi kaybettik. Üstadımızı kaybettik. O, Yedi Güzel Adam'ın bu hayattaki sonuncusuydu. Hepimizin başı sağ olsun. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz'' ifadelerini kullandı.

İBRAHİM KALIN CENAZE DETAYLARINI PAYLAŞTI!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, hayatını kaybeden Usta Edebiyatçı Rasim Özdenören için taziye mesajı paylaştı. Kalın paylaşımında Cenaze namazının Pazar günü öğlen namazını müteakip Eyüp Sultan camiinde kılınacağını da duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 7 Güzel Adam'ın son temsilcisi olan Rasim Özdenören için taziye mesajı da paylaştı. Kalın mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Gül yetiştiren adam, güzel insan Rasim Özdenören ağabey Hakk'a yürüdü. Mevla mekanını cennet, makamını âli eylesin. Cenaze namazı yarın (Pazar günü) öğlen namazını müteakip Eyüp Sultan camiinden kılınacaktır".

Hülya Keklik- Ali Nargüner