İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Raşit Amca pazara çıkamayınca, tezgahın başına Vefa geçti

Raşit Amca pazara çıkamayınca, tezgahın başına Vefa geçti
Raşit Amca pazara çıkamayınca, tezgahın başına Vefa geçti

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü bir vatandaşın ürettiği ürünler, pazarda Vefa Grubu tarafından satıldı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bozdoğan'da da uygulanan 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla ürettiği mahsulleri pazara götürüp satamayan Eymir Mahallesi'nde oturan 68 yaşındaki Raşit Kardaş, Vefa ekibinden yardım istedi. Bozdoğan Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlı amcanın talebini geri çevirmeyerek, hemen yerine getirdi. Vefa grubu personelleri Salı Pazarı'nda yaşlı amcanın tezgahını açarak satış yaptı.

Tezgah başında Vefa gurubu personellerini gören vatandaşlar önce şaşkınlık yaşadı. Pazarın son bulması ile Raşit amcanın ürünlerini satan Vefa gurubu personeli, elde ettikleri kazancı yaşlı adamın evine giderek teslim etti.
Kardaş, kendilerine yardımcı olan personellere teşekkür ederek, “Allah razı olsun hepinizden” dedi.

Onur Durmuş
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.