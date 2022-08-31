Rastgele ateş açılması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre olay, saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi 15024 sokakta meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen motosikletli 2 şüpheli, sokakta seyir halindeyken tabancayla rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar, sokakta yürüyen Muhammet Acem'in (35) vücuduna, Mehmet Özdemir'in ise koluna isabet etti. Acem ile Özdemir kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan Acem'in, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya