Raul Bobadilla, Bandırmaspor'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, FC Schaffhausen forması giyen Raul Bobadilla'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Bobadilla! Raul Bobadilla ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.
35 yaşındaki Paraguaylı forvet, bu sezon FC Schaffhausen ile çıktığı 29 karşılaşmada 13 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Ral Bobadilla, futbol kariyerinde River Plate, Concordia BS, Grasshoppers, M. Gladbach, Aris, Young Boys, Basel, Augsburg, Argentinos Jrs., Guarani ve Fluminense gibi takımlarda top koşturdu.
Serhat Barış
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