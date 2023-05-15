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Raylara giren tavuk metro seferlerini aksattı

Raylara giren tavuk metro seferlerini aksattı
Raylara giren tavuk metro seferlerini aksattı

Meksika’nın başkenti Mexico City’de raylara giren tavuk nedeniyle metro seferleri aksadı.

Raylara giren tavuk metro seferlerini aksattı - Tıkla İzle


Meksika'nın başkenti Mexico City'de 9 numaralı metro hattındaki Centro Medico Metro İstasyonu'nda raylara tavuk girmesi nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Metro personeli raylardaki tavuğu yakalamak için elektriği keserken, kısa süreli kovalamacanın ardından personel tavuğu yakaladı.
Mexico City Metro İdaresi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlara raylara düşebilecek eşyalarına sahip çıkmaları ve evcil hayvanlarını kafes gibi araçlarla taşımaları tavsiye edildi.
Tavuğun raylara nasıl girdiği bilinmezken, yetkililer bir yolcuya ait olduğunu ve kaçarak raylara düşmüş olabileceğini ifade etti. Tavuğun kurtarılmasının ardından metro seferleri yeniden başladı.

Saim Sevinç
 

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