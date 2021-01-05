Raylı sistemde Varsak- Müze arası Ocak sonunda birleşiyor

Ekipler, Ocak ayının sonuna kadar Varsak ve Müze arasındaki ray bağlantısını tamamlanmış olacak.

Varsak'ı Otogar, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Müze ile şehir merkezine bağlayacak 3. Etap Raylı Sistem Projesi çalışmaları devam ediyor. ASAT Genel Müdürlüğü binası önündeki tünel girişinden Konyaaltı Caddesi Antalya Müzesi'ne kadar olan 5.5 kilometrelik bölümde rayların kesintisiz olarak bağlandığı projede, Otogar Kavşağı altında yapımı süren tünellerde ray döşeme işlemlerine başlandı. Varsak- Müze arasındaki kesintisiz ray bağlantısı Ocak ayı sonuna kadar tamamlanacak.

Direklere tel çekiliyor

Ray montajı, beton dolgu ve parke imalatlarının tamamlandığı Falez Kavşağı-Müze arasında kataner direklerine tel çekimine yakında başlanacak. Raylı sistem güzergahı üzerindeki son durak olacak Müze Durağında ise kanopi imalatları bitirilirken, ince işçilikler devam ediyor. Yetkililer, projedeki önemli dönemeçlerden biri olan Meltem- Hastane ve Falez Kavşağı arasında tüm çalışmaların tamamlandığını ifade etti.

3. Etap Raylı Sistem Projesi kapsamında Otogar Kavşağı altında 1. ve 3. Aşama Raylı Sistem Hatlarını birleştirecek tünel bağlantı hatlarının da temel imalatları tamamlandı. Batı Gar'da ise raylar monte edildi. Peron katının asma tavan imalatları ve ince işçilikleri devam ediyor. Otopark katlarında ise birinci katın tabliyesi yapılıyor.