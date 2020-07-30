RDE geliştirmeye yeni bir sanal çözüm

HORIBA Global Geliştirme ve Uygulama Merkezi Lideri Steve Whelan "Üreticiler, rekabetçiliklerini korumaya çalışırken aynı zamanda emisyon azaltma, elektrifikasyon ve geleceğe yönelik mobilite gibi çoklu zorluklarla mücadele etmektedir. RDE geliştirmeye daha etkili ve maliyet etkin bir yaklaşım sağlayabilmek amacıyla RDE4+'yı geliştirdik” dedi.

Whelan, "Güçlü araştırmamızda da gösterildiği üzere sanal RDE geliştirmeye yönelik ticari durum hiç bu kadar güçlü olmamıştı ve OEM'lerin her bir program için prototip azaltmada 15m euro kadar tasarruf yapmasına olanak tanımaktadır. Ayrıca geliştirme süresinin kısaltılmasında da maliyetten tasarruf sağlanmaktadır” diye konuştu.