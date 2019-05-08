Re-pie'ın yeni genel müdürü Alim Telci

Türkiye'nin ilk gayrimenkul portföy yönetimi şirketlerinden Re-pie'ın Genel Müdürü Alim Telci oldu. Göreve başlayan Telci, aynı zamanda şirketin yönetim kurulunda da yer alacak. Telci, daha önce Halk Portföy'ün kurucu genel müdürü ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Re-pie Yönetim Kurulu Başkanı olan Dr. M. Emre Çamlıbel atamayla ilgili olarak, "Şirketimiz kurulduğu 2015 yılından bu yana her yıl yüzde 110'un üzerinde büyüdü. 2018'de Katar menşeili Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş ile kurduğumuz 420 milyon TL değerindeki gayrimenkul yatırım fonu ile şirketimizin finansal yapısını güçlendirdik. Bu birliktelik şirketimizin yönetim yapısına da olumlu yönde yansıdı. Sektörün deneyimli isimlerinden Alim Telci aramıza katıldı. Kendisinin sektördeki deneyim ve vizyonuyla şirketimize değer katacağına ve birlikte faaliyetlerimizi genişleteceğimize inanıyorum. Hem şirketimiz hem de sektörümüz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Alim Telci kimdir?

Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nü bitirdikten sonra The American University, Washington D.C. Kogod College of Business Administration'da Finans alanında MBA yaptı. Meslek hayatına, 1993'te Bank Ekspres'te Yönetici adayı olarak başladı. Ardından Sabancı Holding, Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş., UB Ulusal Yatırım ve Raymond James Securities'de yönetici olarak çalıştı. 2001-2006 yıllarında Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'de Varlık Yönetimi Bölümü'nde Direktör, 2007'de ise Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Araştırma Bölümü'nde Direktör olarak görev yaptı. Telci, 2007-2009 yılları arasında Unicorn Capital'de Araştırma Grup Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Varlık Yönetimi Grup Başkanı, Stratejist ve Genel Müdür Vekili olarak pek çok farlı görev aldı. Ocak-Haziran 2011 döneminde Halk Yatırım Varlık Yönetimi Birimi'nde Direktör olarak görev alan Telci, ardından grup içinde yeni kurulan Halk Portföy Yönetimi A.Ş.'de Kurucu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Bu görevini şirketin Ocak 2019'da Ziraat Portföy tarafından satın alınmasına kadar sürdürdü. Alim Telci Yeditepe Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da ders vermektedir.