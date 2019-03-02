Real Barça CANLI İZLE Bein Sports| Real Madrid Barcelona Canlı Skor Maç Kaç Kaç !

Real Madrid Barça canlı izle,Real Madrid Barcelona şifresiz izle... İspanya La Liga'da bugün derbi heyecanı yaşanacak. Dünya birçok kişinin merakla beklediği ve ilgiyle izlediği El Clasico'da Real Madrid ile Barcelona mücadele edecek. İki takım ligin 26. haftasındaki müsabakada bugün TSİ 22.45'te Santiago Bernabeu'da kozlarını paylaşacak. Ligde geride kalan 25 haftada Barca 57 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Madrid ekibi ise 48 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

CANLI SKOR

REAL MADRİD:0 BARCELONA:1

GOL:RAKİTİC

Bu sezon 3 El Clasico

Real Madrid ile Barcelona bu sezon 2'si İspanya Kral Kupası, 1'i de lig olmak üzere 3 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Barca 2 kez rakibini mağlup ederken, 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Barcelona ligdeki müsabakayı evinde 5-1, kupadaki karşılaşmayı da deplasmanda 3-0 kazanmıştı.

Barca ligde son 13 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Madrid ise son 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.

Real Madrid Barcelona nasıl canlı izlenir?

Real Madrid Barcelona maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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