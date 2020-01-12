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Real Madrid Atletico Madrid canlı izle | Real Madrid Atletico Madrid canlı skor kaç kaç

Real Madrid Atletico Madrid canlı izle | Real Madrid Atletico Madrid canlı skor kaç kaç
Real Madrid Atletico Madrid canlı izle | Real Madrid Atletico Madrid canlı skor kaç kaç

İspanya Süper Kupası bu akşam oynanacak dev maç ile sahibini bulacak. Real Madrid Atletico Madrid maçı ile İspanya Süper Kupası sahibini bulacak. Suudi Arabistan'da Zinedine Zidane ile Diego Simeone'nin öğrencilerini karşı karşıya getirecek olan mücadele onlarca ülkede de canlı olarak yayınlanacak. Peki, İspanya Süper Kupası Real Madrid Atletico Madrid final maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte tüm detaylar...

Real Madrid Atletico Madrid canlı izle! İspanya bu akşam dev bir mücadeleye sahne olacak. İspanya Süper Kupası Real Madrid-Atletico Madrid maçı ile sahibini bulacak. Suudi Arabistan'da Zinedine Zidane ile Diego Simeone'nin öğrencilerini karşı karşıya getirecek olan mücadele onalca ülkede de canlı olarak yayınlanırken futbolseverler ülkemizde maçı hangi kanalda ve şifresiz mi izleyeceklerini aramaya başladılar. La Liga'da da zirve yarışında kıyasıya bir mücadele içerisinde olan Real Madrid ile Atletico Madrid, İspanya Süper Kupası'nı kazanarak taraftarlarını mutlu etmek hedefinde. Bu dev mücadeleyi haberimizdeki canlı izle linkine tıklayarak canlı takip edebilirsiniz...

REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İspanya Süper Kupa Finali maçında Real Madrid ve Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. 12 Ocak Pazar günü saat 21.00'de oynanacak olan mücadele, TRT Spor kanalından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek.

REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD CANLI İZLE

11'ler belli oldu

Real Madrid XI: Courtois, Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco, Mendy, Jovic

Atletico Madrid XI: Oblak, Trippier, Felipe, Gimenez, Lodi, Herrera, Tomas, Correa, Saul, Felix, Morata 

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