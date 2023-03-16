Real Madrid, çeyrek finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında İspanyol ekibi Real Madrid, Santiago Bernabeu'da İngiliz temsilcisi Liverpool'u konuk etti. Tempolu başlayan ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi. 78. dakikada Vinicius Junior'un pasında topla buluşan Karim Benzema fileleri havalandırdı ve İspanyol ekibini 1-0 öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid adını çeyrek finale yazdırdı.

Turgay Kılıç



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