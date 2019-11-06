Real Madrid GS Şifresiz Canlı İzle AZ TV İDMAN TV

Real Madrid Galatasaray AZ TV İDMAN TV Justin Tv Netspor maçı yayınlıyor mu? Galatasaray, Real Madrid ile bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 3, Madrid temsilcisi de 5 kez galip geldi. Bu sezonki Avrupa macerasına Club Brugge deplasmanında başlayan sarı-kırmızılılar, bu maçtan beraberlikle ayrılırken, sahasında ise Paris Saint Germain ve Real Madrid'e mağlup oldu. Karşılaşma ile ilgili tüm bilgiler burada yer alıyor...

İki takım arasında 9. randevu

Galatasaray, Real Madrid ile bugüne kadar resmi maçlarda 8 kez karşı karşıya geldi. İki takım ilk müsabakalarına 25 Ağustos 2000 tarihinde UEFA Süper Kupa'da çıktı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar uzatmalarda Mario Jardel'in attığı altın golle kazanmış ve kupaya uzanan taraf olmuştu.

Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanan 8 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 3, eflatun-beyazlılar da 5 kez sahadan galip ayrıldı. Aslan, Madrid kalesine 10 gol atarken, kalesinde ise 22 gol gördü.

İspanyollar ile 32 kez karşılaştı

Galatasaray, İspanyol takımları ile bugüne kadar 32 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 8 kez sahadan galip ayrılırken, 18 defa da rakiplerine mağlup oldu. 6 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Bu maçlarda Galatasaray 31 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 58 gole engel olmadı.

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