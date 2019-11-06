İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Real Madrid GS Şifresiz Canlı İzle AZ TV İDMAN TV

Real Madrid GS Şifresiz Canlı İzle AZ TV İDMAN TV
Real Madrid GS Şifresiz Canlı İzle AZ TV İDMAN TV

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu dördüncü maçında Galatasaray, bugün İspanyol ekibi Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İşte bu zorlu müsabakaya ilişkin tüm detaylar...

Real Madrid Galatasaray AZ TV İDMAN TV Justin Tv Netspor maçı yayınlıyor mu? Galatasaray, Real Madrid ile bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 3, Madrid temsilcisi de 5 kez galip geldi. Bu sezonki Avrupa macerasına Club Brugge deplasmanında başlayan sarı-kırmızılılar, bu maçtan beraberlikle ayrılırken, sahasında ise Paris Saint Germain ve Real Madrid'e mağlup oldu. Karşılaşma ile ilgili tüm bilgiler burada yer alıyor...

İki takım arasında 9. randevu

Galatasaray, Real Madrid ile bugüne kadar resmi maçlarda 8 kez karşı karşıya geldi. İki takım ilk müsabakalarına 25 Ağustos 2000 tarihinde UEFA Süper Kupa'da çıktı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar uzatmalarda Mario Jardel'in attığı altın golle kazanmış ve kupaya uzanan taraf olmuştu.

Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanan 8 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 3, eflatun-beyazlılar da 5 kez sahadan galip ayrıldı. Aslan, Madrid kalesine 10 gol atarken, kalesinde ise 22 gol gördü.

İspanyollar ile 32 kez karşılaştı

Galatasaray, İspanyol takımları ile bugüne kadar 32 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 8 kez sahadan galip ayrılırken, 18 defa da rakiplerine mağlup oldu. 6 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Bu maçlarda Galatasaray 31 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 58 gole engel olmadı.

Real Madrid Galatasaray nasıl canlı izlenir?



Real Madrid Galatasaray maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz. 

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.Mücadele AZ TV İDMAN TV ekranlarından ise canlı olarak yayınlanmayacak. 

Satın almak için tıklayınız

 

İLGİLİ HABER
Real Madrid GS Canlı İzle Bein Sports| GS Real Madrid Canlı Skor Maç Kaç KaçReal Madrid Galatasaray Maç Detayları

 

 

İLGİLİ HABER
Real Madrid GS Canlı İzle Bein Sports| GS Real Madrid Canlı Skor Maç Kaç Kaç Real Madrid GS Canlı İzle Bein Sports| GS Real Madrid Canlı Skor Maç Kaç Kaç

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.