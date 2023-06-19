Real Madrid, Joselu'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı

İspanyol temsilcisi Real Madrid, gelecek sezon kadro planlaması dahilinde transferlere hız kesmeden devam ediyor. İspanyol ekibi, Fransız yıldız Karim Benzema'nın takımdan ayrılmasının ardından Espanyol'dan Joselu ile satın alma opsiyonuyla kiralayıp, hücum hattını güçlendirdi. İspanya Milli Takımı ile UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşayan 33 yaşındaki futbolcu, İspanya La Liga'da geride kalan sezonda 34 maçta, 16 gol, 2 asist katkısı sağladı.

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