Real Madrid ve Barcelona derbisi Tivibu'da ekranlara gelecek

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, futbolseverlerin heyecanla beklediği El Clasico maçını ekranlara getiriyor. 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan ve bu sezon ikinci sırada yer alan Real Madrid sahasında lider Barcelona'yı ağırlıyor. Karim Benzama, Luka Modric, Toni Kroos gibi yıldız kadroya sahip Real Madrid; Robert Lewandowski, Gavi, Memphis Depay'lı Barcelona'dan liderliği almak için mücadele ediyor. Futbol dünyasının en büyük derbilerinden biri kabul edilen Real Madrid-Barcelona mücadelesi 16 Ekim Pazar günü saat 17.15'te Tivibu platformunda yer alan S Sport'ta ekranlara gelecek.

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