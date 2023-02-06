Real Madrid'den depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve çevre şehirlerde de hissedilen depremin ardından dünyanın her yerinden geçmiş olsun mesajları geliyor. İspanyol takımı Real Madrid de Türkiye'de yaşanan deprem için kulübün resmi internet sitesinden geçmiş olsun mesajı yayımladı. Yaşanan depremden dolayı derin üzüntü yaşadıklarını belirten Madrid temsilcisi, vefat eden vatandaşlar için başsağlığı diledi.

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