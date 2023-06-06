realme, C55 modelini piyasaya sürdü

realme, C serisinin yeni ürünü C55'i piyasaya sürdü. Adını İngilizcedeki champion (şampiyon) kelimesinden alan C serisinin son ürünü C55, birçok yeni özelliği ve farklı performansıyla dikkat çekiyor.

realme Türkiye Ülke Direktörü Weijian Zhou, “Şirket olarak en son teknolojiler ile akıllı telefon ve AIoT pazarında fark oluşturan ürünler tasarlıyoruz. Ana odağımız benzersiz ve eksiksiz bir kullanıcı deneyimi sunmak. Bu hedefimizin son örneği ise C55 oldu. Yeni model ile kullanıcılarımız üreticiliklerini rahatlıkla ortaya çıkarabilecek ve sorunsuz bir dijital deneyimin keyfine varacak” dedi.

Telefonun özellikleri hakkında şu bilgiler verildi:

C55, markanın kamera, depolama, şarj ve tasarım alanlarında segment lideri özelliklere sahip ürünler sunmak için C serisinde stratejik hamleler yapma hedefine uygun olarak tasarlandı.

Farklı ekran deneyimi: ‘Mini Kapsül'

Yeni modelin öne çıkan özelliklerinden biri ekrana sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan ve delikli kamera oyuğunun etrafını saran "Mini Kapsül". Bu yenilikçi teknoloji, sürükleyici görüntüleme deneyimini geliştirerek kullanıcılara daha iyi bir görsel yolculuk sunuyor.

16 GB'a varan dinamik RAM ve 256 GB ROM ile yeni model, kendi segmentinde mevcut olan en büyük depolama kapasitesine sahip. Bu, daha sorunsuz ve uzun süreli bir deneyim sağlayarak kullanıcıların kolaylıkla çoklu görev yapmalarına, değerli anılarını saklamalarına ve geniş bir içerik kitaplığının keyfini çıkarmalarına olanak tanıyor.

Hızlı şarj ve uzatılmış pil ömrü

Yeni model, hızlı 33W SUPERVOOC şarjı sunarak pil performansını bir üst seviyeye taşıyor. Telefon, 63 dakikada yüzde 100 şarj edilebiliyor.

64MP kamera

Yeni model, 64MP kameraya sahip. Dikkat çekici 0.7µm büyük piksel boyutuna ve realme GT Master Edition'da kullanılan sensörle aynı olan 1/2" optik formata sahip sensörle C55 her çekimde iyi netlik ve canlılık sağlıyor. Ayrıca, daha iyi bir kamera deneyimi için yenilikçi görüntü modları ve filtreleri ile C55 çözünürlüğünü ve netliğini büyük ölçüde artırır. En önemli çekimlerde ek doku ve derinlik getirerek az ışıkta ayrıntıları korur.

Doğadan ilham alan tasarım

Doğal elementlerinin güzelliğinden ilham alan yeni model, zarif tasarımını ve iki büyüleyici renk seçeneğini, Gün Işığı ve Gece Bulutu, kullanıcıların beğenisine sunuyor. Yağmur çizgilerine benzeyen 500 bin ışık parçacığı, göz kamaştırıcı renklerle birleştiriyor.

Segmentindeki en ince telefonlardan

Yeni model, sadece 7,89 mm'lik dikkat çekici derecede ince bir profili ile segmentindeki en ince akıllı telefonlardan biri olma özelliği taşıyor.

MediaTek Helio G88 Yonga seti

Gelişmiş özelliklerle dolu olan yeni model, akıllı telefonlar için tasarlanmış güçlü ve verimli bir mobil işlemci MediaTek Helio G88 yonga seti ile gelişmiş bir kullanıcı deneyimi ve iyi bir performans sunuyor.

Oyun meraklıları için ilkler

X7 ekran yonga seti, real hidden HyperTouch Virtual Triggers, super dörtlü N28 aktif anten değiştirme ve GT Mode 3.0 C55'de bir araya geliyor.

6GB RAM/128GB ROM ve 8GB RAM/256GB ROM seçenekleriyle sunulan C55, Türkiye'deki tüm satış noktalarında yer aldı.

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