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Recep Aktaş, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu

Recep Aktaş, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu
Recep Aktaş, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu

Milli güreşçi Recep Aktaş, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 65 kilogramda bronz madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Recep Aktaş, ilk madalyasını üçüncülükle aldığını ve ilerleyen dönemlerde inşallah altın madalya sonrasında da röportaj vereceğini söyledi.

Macaristan'da düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 65 kiloda Moldovalı rakibi Maxim Sacultan'ı tuşla yenerek bronz madalya kazanan Recep Aktaş, müsabaka sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şampiyonaya katılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Aktaş, “Herkesin emeği üzerimizde çok var. Bizde 70 milyonu temsil etmek için elimizden geleni sonuna kadar vermeye çalışıyoruz. Bu sefer üçüncü oldum, ilk madalyam. İnşallah ilerleyen dönemlerde altın madalya röportajı vermek nasip olur" şeklinde konuştu.

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