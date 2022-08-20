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Recep Uçar: 'Bundan sonraki maçlarda da kendi oyunumuzu oynamaya çalışarak ligde var olmaya çalışacağız'

Recep Uçar: 'Bundan sonraki maçlarda da kendi oyunumuzu oynamaya çalışarak ligde var olmaya çalışacağız'
Recep Uçar: 'Bundan sonraki maçlarda da kendi oyunumuzu oynamaya çalışarak ligde var olmaya çalışacağız'

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamada, "Bundan sonraki maçlarda da kendi oyunumuzu oynamaya çalışarak ligde var olmaya çalışacağız" dedi.

Recep Uçar: 'Bundan sonraki maçlarda da kendi oyunumuzu oynamaya çalışarak ligde var olmaya çalışacağız' - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda mücadele ettiği Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Ligde 3. maçımız. Kendi sahamızda oynadık. Rakip seyircinin daha fazla olduğu dolayısıyla deplasmanda oynadığımız bir maç oldu. İlk yarı planlarımız tuttu. Genel olarak kendi yaptığımız basit hatalar dışında çok fazla pozisyon vermediğimiz bir oyun oldu. Galatasaray'ı 3. bölgeye gelmesini önlemeye çalıştık. Genel anlamda aslında başarılı olduk. Devreye önde de, berabere de girebilirdik. İkinci yarı oyunun kontrolünü Galatasaray'a verdiğimiz bir oyun oldu. Galatasaray 3. bölgeye taşıdığında yetenekli oyuncularıyla pozisyonlar üretti. Maalesef bugün final tercihlerini yapmadık. Savunmada ilk yarıda memnunum, ikinci yarıda memnun değilim. 85. dakikaya kadar getirdiğimiz bir oyunda Gomis'in golü ile 1-0 mağlup olduk. Galatasaray gibi takımlarla oynadığınızda girdiğiniz pozisyonları değerlendirmezseniz kaliteli ayakları sizi cezalandırabiliyor. Okan hocayı ve Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Kendi oyuncularımı da tebrik ediyorum. Bugün de olduğu gibi, bundan sonraki maçlarda da kendi oyunumuzu oynamaya çalışarak ligde var olmaya çalışacağız. Şanssız bir mağlubiyet aldığımızı düşünmüyorum. Biz de kazanabilirdik, atamadık" diye konuştu.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol
 

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