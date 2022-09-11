Recep Uçar: 'Oyuncularımın oyun olarak karşılığını aldığını düşünmüyorum'

Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Ümraniyespor'da Teknik Direktör Recep Uçar, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Uçar, istediklerini yapan, net pozisyonlar üreten, rakibe pozisyon vermeyen bir oyun oynadıklarını belirterek “Ligin 6. haftası, geçen hafta itibarıyla aslında lider konumda olan Gaziantep deplasmanında gelinen oynanan bir maç. Elde edilen 1 puan. Normal şartlarda 1 puanlı gelen Ümraniyespor Teknik Direktörü olarak benim burada mutlu olmam lazım. Ama mutlu muyum maalesef değilim açık ve net söyleyeyim. Çünkü bugün sahada oynanan oyunun karşılığı bence 1 puan değildi. 3 puanı fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum oyuncuların. Genel olarak maçı kısaca özetlersek ilk yarı itibarıyla tamamen istediklerini yapan, net pozisyonlar üreten, rakibe pozisyon vermeyen bir oyun oynadık. İkinci yarıda onlar bir değişiklik yaptı, hafif dengeler gibi oldular ama oyunun kontrolü genel anlamda bizdeydi. Ta ki 60. dakikada verilen bir penaltı bizi biraz dengemizi bozdu. Açık ve net söyleyeyim. Sonrasında tekrar yaptığımız değişiklikler ve oyuncularımızı biraz da kenardan itmemizle beraber tekrar oyuna ağırlık koyduğumuz bir oyun. Ofansif anlamda aldığımız riskler ve karşılığında 87. dakikada penaltıyla bulduğumuz tam net karşılığı olmasa da 1-1 biten bir müsabaka. En başta oyuncularımı ortaya koydukları bu mücadeleden dolayı taktiksel sadakatten dolayı canı gönülden tebrik ediyorum. Gaziantep takımına da bundan sonraki maçlarda Erol hoca ve ekibine başarılar diliyorum. Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim arkadaşlar. 6 hafta bitti. 6 hafta sonunda biz 6 maç yaptık. Oyun olarak 6 haftada Trabzon maçının belki son 5-10 dakikası hariç oyun olarak kaybetmeyen bir Ümraniye takımı. Ama karşılığında şu anda maalesef 2 puanımız var. Beni üzen, şu anda biraz da açıkçası gergin olmamı sağlayan şey bu. Oyuncularımın oyun olarak karşılığını aldığını düşünmüyorum. Ama bundan sonraki süreçle alakalı şunu net söyleyebilirim ki bundan sonraki maçlarda da sahaya tamamen oyun anlamında karakter koyan, iyi futbol seyrettirmeye çalışan, istediği oyunları oynamaya çalışan bir Ümraniye takımı izlettirmek bundan sonraki ekibimle beraber oyuncularımla beraber amacım olacak. Tekrar oyuncularımı canı gönülden yürekten kutluyorum” dedi.

Gökhan Aklan - Adem Karagöz

