Recep Uçar: 'Travmatik yenilgilerden bir tanesini daha yaşadık'

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, “Bizim adımıza ligin ikinci yarısında Fenerbahçe maçı çok ciddi önem arz ediyordu. Bizim adımıza travmatik yenilgilerden bir tanesini daha ekledik. Fenerbahçe'yi, Jorge Jesus ve ekibini, oyuncularını tebrik ediyorum. İlk yarısı bizim tarafımızdan özellikle topun bizde olduğu bölümleri kötü oynadık. Geçişleri kötü kullandığımız, hücum üretemediğimiz bir ilk 45 dakika oldu. Soyunma odasına beraberlikle girmek önemli ve anlamlıydı. İkinci yarı taktiksel dokunuşlarla beraber, bence ikinci tamamen oyun farklıydı. Daha net pozisyon üreten takım bizdik. Oyunun bizim lehimize dönüştüğü anlarda, özellikle hafta içi çalıştığımız stoperden santrfora atılan topta 1-0 geri düştük. Sonrasında 89. dakikada travmatik konusu; onların attığı bir gol, bizim çok itiraz ettiğimiz, bize göre haklı olduğumuz bana göre haklı olduğumuz pozisyon vardı. Sonrasında yediğimiz gol, 2-1 geriye düştüğümüz ve neticesinde 2. golü bulduğumuz; hakem VAR etkisiyle doğru karar aldı” ifadelerini kullandı.

"Büyük mücadelemize devam edeceğiz"

Ümraniyespor'un takım ve tesislerinin geliştiğini aktaran Uçar, “Sadece oyun içinde kalan bir teknik adamım ama biz bu ligde kısıtlı imkanlarla oyun gücümüzle var olmaya çalışan, gelişmeye çalışan bir kulübüz. Oyunumuzu ve kadromuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Stadyumumuzu geliştiriyoruz. İtirazım hakem arkadaşlarımıza, hakkı en çok yenen takım Ümraniyespor. Bizim lehimize hata olduğu zaman ne hikmetse düzeltilmeyen VAR kararları, bizim aleyhimize hemen düzeltiliyor. Oyuncularımın hepsini yürekten kutluyorum. İkinci yarıda gösterdikleri dirençten dolayı kutluyorum. Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile çok önemli bir maçımız var. Stadımız da küçük olsa, camiamız da küçük olsa, Ümraniyespor olarak oyuncularım dahil büyük mücadelemize kendi aramızda devam edeceğiz. Fenerbahçe camiasını kutluyorum” şeklinde konuştu.

İsmail Yasin Akçın - Yunus Kılıç



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