Recep Uçar: 'Travmatik yenilgilere bir yenisini daha ekledik'

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 3-2 yenildi. Maçın ardından düzenlen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Öncelikle olarak son 20-25 günde bizim aldığımız travmatik yenilgilere bir yenisini daha ekledik. İstanbulspor maçıyla başlayan süreç var. Bu sezon 90 artılarda kaydettiğimiz 3 maç vardı, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Antalyaspor. Buraya kendi oyunumuzu oynamak için gelmiştik. Galatasaray evinde hızlı oynayan, yeri geldiğinde fazla risk alarak hücum yapan bir takımdı. Oyun iyi gitmediği anda oyunu değiştirebilecek kalitede bir takım. Oyun istediğimiz gibi gidiyordu. Bence iki tane kırılma anı var. Birinci kırılma anı, ilk yarıda Onur Ayık ve Avounou ile de iki tane bulduğumuz net pozisyonları sonlandıramadık. İlk yarıya farklı girebilirdik. Galatasaray'ın geride olduğu bir maçta fazla risk alacağını biliyorduk. Geride oyunu kabul etmedik. Geçişleri ilk yarıdan daha iyi yapamadık. Kırmızı kart bölümüne kadar da topa sahip olma yüzdemiz ilk yarıdan fazlaydı. İkinci kırılma anı, Avounou'nun kırmız kart görmesi. Maçta iki tane sarı kart var. Biraz şanssızız. Kırmızı karttan sonraki bölümde de iyi kapatıyorduk. Uzun ortalar gelecekti. İyi gelen uzun ortada Icardi'nin çok iyi vuruşu oldu ve 3-2 kaybettik. Kendi adıma çok üzgünüm. Oyuncularımı taktiksel sadakat, mücadelelerinden dolayı ve burada nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oylamalarından dolayı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Ümraniyespor olarak kalan süreçte şu anada kadar olduğu gibi herhangi bir şeyle uğraşmadan, geleni çiçeklerle karşılamaya devam ederek, onurlu mücadelemize devam edeceğiz. Okan hoca ve ekibini tebrik ediyorum ve bundan sonraki süreçte de başarılar diliyorum. Hakem triosunu da tebrik ediyorum. İnşallah ligin bundan sonraki bölümünde şansın bizim yanımızda olduğu ve oynadığımız oyunun karşılığını aldığımız bir lig olarak devam eder" diye konuştu.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol



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