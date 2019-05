Red Bull Basement Festival kapsamında bozuk eşyalar tamir edilecek

Daha iyi bir gelecek inşa etmek için çalışan girişim ve fikirler Red Bull Basement Festival'da bir araya geliyor. Yapılan bilgilendirmeye göre 18 Mayıs Cumartesi günü Boğaziçi Üniversitesi'nde ücretsiz olarak düzenlenecek olan Red Bull Basement Festival'da sosyal inovasyonun gelişimi için sektörün önde gelen isimleri çeşitli konuşmalar, paneller ve atölyelerle Albert Long Hall Sahnesi'nde ve de Boğaziçi Üniversitesi'nin bahçesinde olacak.

Müziğin iyileştirici etkisine odaklanan Dimitrios and The Music Medicine'in müzikleriyle güne başlanacak olan festivalde; MUST kurucusu Mehmet Ünal'dan, Patronlar Okulu kurucusu Sibel Kaya'ya, Onaranlar Kulübü kurucu ortaklarından Doğukan Güngör ile Ufuk Emin Akengin'den Kadın Ustalar Kurucu Ortakları Sibel ve Seyhun Ayhan'a kadar sosyal inovasyon sahnesinden pek çok önemli isim konuşmacı olarak yer alacak.

Bozuk eşyalar tamir edilecek

Red Bull Basement Festival kapsamında ayrıca Onaranlar Kulübü; Cafe Reparo alanında tüketim çılgınlığını azaltmak amacıyla evdeki bozuk eşyaları onaracak. Alan, 11.00 ila 18.00 saatleri arasında katılımcıların kullanımına açık olacak. Gün boyunca projelerini daha iyi bir yarın için kurgulayan girişimlere yer veren Red Bull Basement Festival; girişimci adaylarına ufuk açıcı bir program sunacak. Festival için kayıtlar redbullbasement.com adresi üzerinden yapılacak.