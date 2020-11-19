“Red Bull Basement” Türkiye kazananı “Plantric”

Dünya çapında 38 ülkeden 3 bin 865 başvuru arasından seçilen ülke finalistleri birer birer açıklanırken, Red Bull Basement'a Türkiye'den yapılan başvurular arasından seçilen girişim ise ‘Plantric' oldu. Aylin Yazıcı ve Can Zenginel, 172 başvuru arasından seçilen Plantric ile girişimlerini uluslararası arenada geliştirme fırsatı kazandı.

Proje, değişmekte olan dünya düzenine ayak uydurabilmek için üç ana bölümden oluşmaktadır. Plantric' in sisteminde; yemek atıkları için konteyner, toprak kaplar ve otomatik sulama sistemi yer alıyor. Sistem, gıda atıklarının konteyner kenarına döküldükten sonra çalışmasını ve saksılarda bulunan toprağı bu atıklarla gübreleyerek her bir bitkinin büyümesi ve gelişmesi için enerji sağlıyor. Sistem doğru ışıklandırma yöntemleri sayesinde birçok alanda kullanılmaya ve uygulamaya müsait bir altyapı sunuyor.‘Plantric' ekibi ise projelerini ‘kendi kendine yetebilen bir bahçe sistemi' sözleri ile özetliyor.

Gelecek beş hafta boyunca projelerini geliştirmek üzere uygun bir zeminde çalışma imkânı yakalayan, Plantric ekibi uluslararası bir eğitim programına da katılım sağlayacak.

Plantric ekibinden Aylin Yazıcı, yapmış olduğu açıklamada; “Ortaya koyduğumuz kısa, orta ve uzun vadeli vizyonu en iyi ve en çok anlayan, hatta üzerine katan ve buna inanan Türkiye'deki tek yatırımcı grubu olarak Red Bull Basement ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Can Zenginel ise girişimlerini geliştirmek üzere dünya çapında bir arenada uzman isimlerle bir araya geleceklerini aktardı ve “Girişimimizi geliştirmek üzere uluslararası bir arenada uzman isimlerle bir araya geleceğiz. İnanıyorum ki her toplantımızda farklı açılardan bakarak projemizi geliştirmek için destek alacağız ve vizyonumuzu ileri taşıma idealimiz konusunda bize çok büyük katkıları olacak” diye konuştu.