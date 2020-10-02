Red Bull Basement'ın geçen yılki kazananı Smarttle başarı öyküsünü anlattı

Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde doğan Red Bull Basement, bugün pek çok ülkede daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla teknolojinin gücünden yararlanan üniversite öğrencisi girişimcileri, kod yazarlarını ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini desteklemeyi sürdürüyor. Başvuruları redbullbasement.com adresinde 25 Ekim'e kadar devam eden programın geçen yılki kazananları olan Smarttle ekibi global atölyedeki ivmelendirme programında geniş bir girişimci ağı ile buluşma imkânı yakalamıştı. İkili, gelecek girişimci adaylarına ilham olabilmek için kendi başarı öykülerini Redbull.com'a aktardı.

“Pet şişe atığını azaltmayı hedefliyoruz”

Red Bull Basement University 2019'un global buluşmasında Türkiye'yi temsil eden akıllı su matarası projesi SMARTTLE'ın arkasındaki kurucu ekip; Kaan Berk Öztürk ve Bekir Aksoy girişimlerinin nasıl meydana çıktığını anlattı. İkili, “Smarttle üniversite öğrencilerinin pet şişe kullanım alışkanlıklarını değiştirmek ve sıfır atık misyonlarını gerçek kılmak için tasarlandı. Geliştirilen akıllı su mataraları ile üniversite öğrencilerinin su ihtiyaçlarından doğan pet şişe tüketimlerini azaltmayı amaçlıyoruz. Üniversite öğrencilerinin su içme alışkanlıklarını, sunduğumuz ürün ve hizmet kombinasyonu ile değiştirmeyi hedefliyoruz. Ürünümüz tekrar kullanılabilen akıllı su şişeleri; hizmetimiz de üniversiteler içerisindeki su istasyonlarımızdan sağlayacağımız yüksek kalite içme suyu olacak” diye konuştu.