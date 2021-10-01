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Red Bull BC One'ın Türkiye ayağı İzmir'de gerçekleşecek

Red Bull BC One'ın Türkiye ayağı İzmir'de gerçekleşecek
Red Bull BC One'ın Türkiye ayağı İzmir'de gerçekleşecek

Breaking yarışması Red Bull BC One’ın Türkiye ayağı bu yıl İzmir’de düzenlenecek. 2 Ekim Cumartesi ön elemeler ve atölyelerle başlayacak olan yarışma, 3 Ekim Pazar akşamı yapılacak final karşılaşmaları ile devam edecek.

Breaking yarışması Red Bull BC One'ın Türkiye ayağı bu yıl İzmir'de gerçekleşecek. Red Bull BC One Cypher'ın eleme ve atölyeleri 2 Ekim Cumartesi gerçekleşecek. 3 Ekim Pazar günü finale kalan adayların karşılaşmaları ise Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde düzenlenecek. Saat 19.00'da başlayacak yarışmada dansçılar, DJ Markone'nin müzikleriyle kozlarını paylaşacak. Türkiye'deki en iyi B-Boy ve B-Girl'ü ise, daha önce dünya finallerinde yarışmış olan All Star ailesinden B-Boy Ronnie, Killa Kolya ve Türkiye breaking sahnesinden Okan Aydoğan belirleyecek.

Dünya finali ise 5- 6 Kasım 2021 tarihlerinde Polonya'da gerçekleşecek.

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