Red Bull BC One'ın Türkiye ayağı İzmir'de gerçekleşecek

Breaking yarışması Red Bull BC One'ın Türkiye ayağı bu yıl İzmir'de gerçekleşecek. Red Bull BC One Cypher'ın eleme ve atölyeleri 2 Ekim Cumartesi gerçekleşecek. 3 Ekim Pazar günü finale kalan adayların karşılaşmaları ise Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde düzenlenecek. Saat 19.00'da başlayacak yarışmada dansçılar, DJ Markone'nin müzikleriyle kozlarını paylaşacak. Türkiye'deki en iyi B-Boy ve B-Girl'ü ise, daha önce dünya finallerinde yarışmış olan All Star ailesinden B-Boy Ronnie, Killa Kolya ve Türkiye breaking sahnesinden Okan Aydoğan belirleyecek.

Dünya finali ise 5- 6 Kasım 2021 tarihlerinde Polonya'da gerçekleşecek.