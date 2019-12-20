Red Bull Challengers Gaziantep Maratonu'nda koşacak

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan bu anlamlı maratona Red Bull Challengers üyeleri de katılacak. Koşuda Rundamental, Beat Run Crew, Runarchy, Anka Running, No Reason Co. yanı sıra Mersin Running ve Bi Koşu Adana grupları da yer alacak.

Gaziantep'te bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Gazi Yarı Maratonu'na Red Bull Challengers üyeleri de katılacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek olan Red Bull Challengers üyeleri maraton öncesi 21 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'da Kavaklık Parkı'nda shakeout run (hazırlık koşusu) gerçekleştirecekler. Son yıllarda atletizme destek veren Gaziantep kentini bir araya getirecek olan koşuya 22 Aralık Pazar günü saat 10.00'da Büyükşehir Belediyesi'nin önünden başlanacak.

Red Bull Challengers kimdir?

Aktif yaşamı benimseyen spor profesyonelleri ve gönüllülerinden oluşan Red Bull Challengers, insanları aktif bir yaşam için motive etmeyi ve onlara ilham vermeyi amaçlıyor. Red Bull Challengers üyeleri aktif yaşam hedefleri doğrultusunda daha iyi bir performans gösterebilmek için kendine meydan okur.