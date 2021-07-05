Red Bull Dance Your Style'da kazanan Akay Üstünel oldu

İzleyicinin jüri olarak dansçıları oyladığı yarışma; Red Bull Dance Your Style 4 Temmuz Pazar günü İstanbul, Beylikdüzü'nde izleyicinin katılımıyla gerçekleşti. Hip hop, popping, house dance gibi sokak dansı stillerinin sergilendiği yarışmada kadın ve erkek dansçılar, birer dakikalık performansları ile adeta dans pistine meydan okudu. Pistte hünerlerini sergileyen 16 dansçı, doğaçlama bir şekilde ritme ayak uydurdu. Kırmızı ve mavi kartlarla oy kullanan izleyiciler, performansların sonunda kazananı belirledi.

16 dansçının kozlarını paylaştığı yarışmanın finalinde; finalistler başa baş bir mücadele verdi. Nefes nefese seyredilen mücadelenin sonunda oyların çoğunluğunu alan Akay Üstünel birinci oldu. Böylece Red Bull Dance Your Style Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etme hakkını da Akay Üstünel kazanmış oldu.

Kamufle ve Gökhan Türkmen sevilen hitleriyle sahnedeydi

Seyircileri coşturan Big Poppa'nın DJ olarak yer aldığı yarışmanın; MC'liğini ise Türkçe rap dünyasının sevilen ismi Kamufle ile Cihan Ceylan yaptı.

En son çıkardığı Disco Funk albümü “7” ile adından söz ettiren ve müziğin en sevilen isimlerinden olan Gökhan Türkmen de yeni şarkılarıyla Red Bull Dance Your Style sahnesini coşturdu. Sanatçı; “Bu uluslararası organizasyonda profesyonel dansçılarımızla aynı sahneyi paylaşmaktan çok mutluyum. Tüm yarışmacı arkadaşlar birbirinden yetenekli. Güney Afrika'da gerçekleşecek Red Bull Dance Your Style Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek arkadaşımıza başarılar diliyorum.” dedi.

Dünya Finali 4 Aralık'ta Güney Afrika'da

30'dan fazla ülkede, 50 ayrı noktada düzenlenen Red Bull Dance Your Style'ın, bu yıl ikinci kez gerçekleşecek dünya finali ise Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde 4 Aralık tarihinde düzenlenecek.