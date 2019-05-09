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Red Bull Flick'te play-off turu başlıyor

Red Bull Flick'te play-off turu başlıyor
Red Bull Flick'te play-off turu başlıyor

Türkiye’nin en büyük CS:GO turnuvalarından Red Bull Flick, ilk şampiyonunu arıyor. Oyunseverler, yıllara meydan okuyan oyun Counter Strike’ta 2’ye 2 formatında Türkiye’nin en iyisi olmak için mücadele ederken AOC Gaming partnerliğiyle gerçekleştirilen Red Bull Flick’te 32 takımın yer alacağı play-off turu 11 Mayıs’ta oynanacak.

Türkiye'nin en rekabetçi CS:GO turnuvalarından Red Bull Flick, ilk şampiyonunu bulmak için çıktığı yolda eleme turunun sonuna geldi. Amatörden profesyonele tüm oyunseverlerin, köklü oyun CS:GO'da 2'ye 2 formatında Türkiye'nin en iyisi olmak için mücadele ettikleri Red Bull Flick'te elemeler sonunda play-off turuna yükselen 32 takım belli oldu. Şehirlerde düzenlenen elemeler sonunda 28, çevrim içi elemede ise 4 olmak üzere toplamda 32 takım, 11 Mayıs'ta düzenlenecek çevrim içi play-off turundan final turuna yükselmek için ter dökecek. 

Zorlu şehir ve çevrim içi elemelerini geçip şampiyonluk yolunda yürümeye devam eden takımlar ise şöyle: Overwhelming, Dorlion, Blackbull, Sessizbelalar01, Ecüc Mecüc, MustBePerfect, Erginci, 3.Etap, Zorlayıcı, Impossible, Gladius e-spor, We are Silver, El Capitan, Sabaç, Taking no prisoners, PandemiumDEX, Rotwein, Dark Knight, Sarıkız, Fake Clan, Gondol Gaming, Alem-i Akva, Synthetic Sledge,it-abnormalfingers, Tamamdır, 2 Taps, LOG Esports, Otakupeek, VurdumKoş, AFL, BoşunaSayma17Harf, Troia Esports ve ExpersioN.

Final şöleni 18 Mayıs'ta
11 Mayıs'ta çevrim içi olarak gerçekleştirilecek play-off turunda, takım oyunu ve tecrübesini sergileyecek 8 takım, final şahnesine bilet alacak. Red Bull Flick'in ilk şampiyonu 18 Mayıs Cumartesi günü Hasköy İplik Fabrikası'nda gerçekleştirilecek büyük finalde belli olacak.  

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