Red Bull Flick'te Türkiye Finali 7 Ekim'de gerçekleşecek

Red Bull Flick'te yeni şampiyon belli oluyor. Yenilenen 8 haritası ve ‘Yükselmeye hazır ol' temasıyla oyun tutkunlarına özel bir deneyim yaşatmak için yola çıkan Red Bull Flick 2021'de final bu hafta gerçekleşiyor. Oyunseverlerin, CS:GO'da 2'ye 2 formatında mücadele ettikleri turnuvada 5 çevrimiçi, 11 şehir elemesi olmak üzere 16 elemenin ardından 16 takım adını play-offlara yazdırdı. Takım arkadaşı ile beraber hünerlerini sergilemek ve Türkiye'nin en iyisi olmak isteyenlerin mücadelesine sahne olan turnuvada, şampiyonun belli olacağı Türkiye Finali, 7 Ekim'de gerçekleştirilecek.

TurkNet Invitational'da da final heyecanı yaşanacak. Birçok profesyonel oyuncunun mücadele verdiği şampiyonada Realenayi2, Görmüş Geçirmişler, S3nceyez ve Çikolatalıbazda takımları finalde şampiyonluk için mücadele edecek. 7 Ekim'de gerçekleşecek Red Bull Flick 2021 ve TurkNet Invitational Finali, markanın canlı yayın akış platformu kanalından yayınlanacak.