Red Bull Half Court kayıtları açıldı

Türkiye'nin en büyük sokak basketbol turnuvalarından biri olan Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası'nda heyecan kayıtların açılmasıyla başlıyor. Üçer kişilik takımların,Türkiye Şampiyonu olmak için mücadele edeceği turnuva için katılımcılar, kayıt ve detaylı bilgiye RedBull.com/halfcourt adresinden ulaşabiliyor.

Verilen bilgiye göre, Bursa'da gerçekleştirilecek elemelerle başlayacak Red Bull Half Court, sırasıyla Ankara, İstanbul ve İzmir'e uğrayacak. 4 eleme sonunda Türkiye şampiyonu olacak takım da İzmir'de belli olacak. Rakiplerini geçip Türkiye şampiyonu olmayı başaran takım, Eylül ayında Rusya'da yapılacak dünya finallerinde ülkemizi temsil etme imkanı bulacak.

Türkiye elemeleri için başvurular da başlıyor

Söz konusu turnuvanın diğer 3x3 turnuvalarından farkı olduğu açıklandı. O da turnuvaya katılan takımların sadece maçı kazanmaları değil, aynı zamanda turnuva sonunda toplamda en fazla sayıyı atan takım olmaya çalışması. Böylece bir takım en fazla sayıda maçı kazanmadan da üst tura çıkabiliyor.

''Final sahasını sen dizayn et''

Verilen bilgiye göre, turnuvanın bu seneki en büyük sürprizi için yarışma da devam ediyor. ''Saha benim'' diyen basketbol severler, finalin oynanacağı zemin için en iyi tasarımı yapmaya çalışıyor. 27 Haziran tarihine kadar RedBull.com/sahasenin adresinde yapılacak dizaynlar arasından seçilecek en iyi tasarım hem Türkiye Finali'nin oynanacağı sahayı süsleyecek hem de tasarımcısı sürpriz hediyelerin de sahibi olacak. Böylece 3x3 Basketbol'un ruhunu en iyi yansıtan tasarım, kazananın imzasıyla birlikte, tüm sokak basketbolcularının keyifle kullanacakları bir alanda yaşayacak.

Kazanmak için 21 sayıya ulaşan ilk takım olmak gerekiyor

Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası, bu sene düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez yer alacak 3x3 basketbolunun en büyük turnuvalarından biri olarak biliniyor. Organizasyonda takımlar, 3 ana ve 1 yedek oyuncudan oluşuyor. Maçlar, 10 dakika ya da 21 sayı üzerinden oynanıyor. 21 sayıya ilk ulaşan ya da 10 dakika sonunda skor avantajına sahip olan takım, maçı kazanıyor. Maç bitiminde iki takımın skorları eşitse, mücadele uzatmaya gidiyor. Uzatmada 2 sayı bulan takım, aynı zamanda maçı da kazanıyor.