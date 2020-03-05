Red Bull Saklı Sahne 27 Mart'ta

Yerli bağımsız müzik sahnesinin en başarılı isimleri Eskişehir'de aynı gecede farklı sahnelerde buluşuyor. Kurguladığı özel programlarla müzikal deneyimler sunan Red Bull, hayata geçirdiği Red Bull Saklı Sahne ile Eskişehirli müzikseverleri heyecanlı bir müzik yolculuğunun peşine düşürecek.

Paylaşılan bilgilere göre 27 Mart Cuma akşamı Eskişehir'de dört ayrı mekânda sahne alacak olan sanatçılar ise; Kalben, Ayyuka, Nilipek., Akın Sevgör ve Lalalar. İsimlerin o gece hangi mekanlarda sahne alacaklarını bulmak tamamen dinleyicilere kalacak. Eskişehir'in dört bir yanına yerleştirilecek ipuçları ise RedBull.com adresinde ve sanatçıların sosyal medya hesaplarında saklı olacak.