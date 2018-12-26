Reel kesim güven endeksi 1,3 puan azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Aralık ayı ‘İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi' verilerini açıkladı. 2018 yılı Aralık ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 2 bin 83 işyerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre,2018 yılı Aralık ayında reel kesim güven endeksi (RKGE), bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak 91,5 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut toplam sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, genel gidişat, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki üretim hacmi, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0,9 puan artarak 97,7 puan seviyesinde gerçekleşti. Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde azalış bildirenler ile ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise güçlenerek devam ettiği gözlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıfladığı, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise güçlendiği görüldü.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde azalış bekleyenler ile ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği, iç piyasa sipariş miktarında azalış bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı gözlendi. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü beklentilerin güçlendiği görüldü.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı gözlendi. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin ise güçlendiği görüldü. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 3,2 puan azalarak yüzde 24,9 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 8'e gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 69,2'ye, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 22,8'e yükseldi.