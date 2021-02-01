Reflex Masters II by Valorant Turnuvası finaline rekor katılım

15 Ocak'ta her seviyeden oyuncuya açık olarak başlayan turnuva, 4 açık eleme ile 1000'den fazla oyuncuya kaliteli bir rekabet ortamı sundu.

Açık elemelerde belirlenen en iyi 16 takım, 29 Ocak'taki grup aşamalarında 4 ayrı grupta, gruplarının birincisi olmak için mücadele ettiler. Bu aşamada birinci olan Anka E-Sports, Unity Esports, Zero Zone ve Dark Passage takımları, 30 Ocak'ta çiftli eleme usulü düzenlenen finalde kıyasıya bir rekabet sergilediler.

Turnuvanın büyük finalinde üst ağaçtan finale çıkan Anka E-Sports, ilk turda karşılaştığı Unity Esports takımı ile finalde tekrar karşılaştı. Seriye ilk mağlubiyetinden dolayı 1-0 yenik başlayan Unity Esports, finalin ilk maçında rakibini son dakikalarda gerçekleştirdiği geri dönüş ile zorlasa da, büyük finalin kazananı namağlup olarak Anka E-Sports oldu.

Ferit "wtcN" Karakaya, Kemal "KendineMuzisyen" Can Parlak ve Semih "LEGOO" Selvi'nin eğlenceli sunumuyla twitch.tv/wtcn kanalında yayımlanan büyük finaller; profesyonel arena dışında Türkiye'de en fazla ilgi gören yayınlardan biri oldu ve aynı gün içerisinde düzenlenen global Valorant yayınlarını geçti! 2 saatlik sürede 280.000'den fazla izlenme, 26.550 maksimum izleyici ve 20.000'den fazla ortalama izleyici sayısına ulaşan yayın sırasında, sponsor Casper Excalibur'ın sitesi ve Excalibur oyun bilgisayarları izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Etkinlik 1 Şubat Pazartesi günü saat 21:00'de twitch.tv/kendinemuzisyenkanalında; turnuvanın şampiyonu Anka E-Sports ve turnuvanın sunucuları Wtcn, KendineMuzisyen, LEGOO'nun ve BBL Esports takımından AslanM4shadow ve RUSS'un oluşturduğu takım arasındaki gösteri maçı ile sona erecek.

Oyun dünyasının öncü markaları Excalibur ve NVDIA işbirliği 2021'de başka espor organizasyonlarında devam edecek ve profesyonel arenada kendini fark ettirmek isteyen oyuncuların ilk uğrak yeri olacak. https://www.casper.com.tr/oyun-bilgisayari‘nı takipte kalın!