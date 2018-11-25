Refüje çarpan araç yan devrildi: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Tuzluçayır Mahallesi'nde sabah saatlerinde Nato Yolu Caddesi üzerinden Abidinpaşa istikametinde seyreden 06 DS 7184 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yan devrildi. Kaza nedeniyle ağır hasar alan araçtaki 2 kişi kabin içinde sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile noktaya polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin meşakkatli çalışması sonucu araç içinden yaralı halde kurtarılan kazazedelerin ilk müdahalesi sağlık ekiplerince kaza yerinde gerçekleştirildi. Yaralılar daha sonra tedavileri tamamlanmak üzere ambulanslarla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle 2 şeridi kapanan yolda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Hurda yığınına dönen otomobil daha sonra çekiciyle kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Caner Ünver